MORRIS William (Bill) Peacefully, at Chapel Level Care Home, on 26th February, 2019, Bill, aged 91 years, passed away. Bill was a loving and beloved husband to Jean for 65 years, a devoted dad to the late Laura and son-in-law Brian, a loving grandad to Nicola, Greg and Erin and a proud great-grandad to baby Ellie Laura. Bill will be sadly missed by all who knew him. At Bill's own wish his body has been donated to medical science. A service of celebration of Bill's life will be held on Monday, 18th March, at 11.30 a.m., in Linktown Church, to which all family and friends are warmly invited. Published in Fife Today on Mar. 7, 2019 Read More