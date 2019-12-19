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The Co-operative Funeralcare Blackpool Whitegate Drive
97 Whitegate Drive
Blackpool, Lancashire FY3 9BZ
01253 301237
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Frank Grimshaw

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Frank Grimshaw Notice
Grimshaw Frank Frank sadly passed away on
11th December 2019 at
Blackpool Victoria Hospital,
aged 85 years.
Loving husband of Marie and
dad to David and Alison.
A great father-in-law to
Paula and Charles.
Grandad to Hayley, Aiden, Ryan, Jack and Leo and a
great-grandad to Ray.
He will be sadly missed.

His funeral will take place on
Friday 27th December 2019
at 9.00 a.m.
at Carleton Crematorium.
All enquiries to
Co-op Funeralcare,
97 Whitegate Drive, Blackpool.
Tel: 301237
Published in Blackpool Gazette on Dec. 19, 2019
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